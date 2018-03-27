اليوان الصيني عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

واصل اليوان الصيني مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن حدد البنك المركزي سعر القطع الرسمي عند أقوى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.



ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قبل فتح السوق نقطة منتصف اليوان الرسمية إلى 6.2816 للدولار بزيادة 0.6% بالمقارنة مع قطع أمس الاثنين البالغ 6.1393.



وسعر اليوم الاسترشادي هو الأقوى أيضا منذ 11 أغسطس 2015، حين أحدثت الصين صدمة للأسواق العالمية عبر خفض قيمة عملتها بواقع 2%.



ويماثل سعر القطع الرسمي اليوم إلى حد كبير توقعات السوق. ودفعت زيادة سعر القطع اليوان للارتفاع في المعاملات الفورية.



وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.2579 للدولار وارتفع إلى 6.2523 في التعاملات المبكرة وهو أقوى مستوى منذ السابع من فبراير شباط.



وفي منتصف التعاملات، جرى تداول اليوان في المعاملات الفورية عند 6.2602 للدولار مرتفعا عن الإغلاق السابق وبزيادة 0.34% عن نقطة المنتصف.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 89.058 في منتصف التعاملات متراجعا قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 88.979 الذي بلغه يوم الاثنين.



وتعزز سعر اليوان في الأسواق الخارجية أيضا إذ صعد إلى 6.2400 وهو أقوى مستوى منذ 11 أغسطس 2011. وزاد سعر صرف العملة 0.13% عن السعر الفوري المحلي مسجلا 6.2522 للدولار منتصف اليوم.