تراجع حجم تداول ديون الأسواق الناشئة 5% في 2017

أظهر مسح مختص أن حجم التداول في ديون الأسواق الناشئة هبط بأكثر من 5% في عام 2017 مقارنة مع العام السابق.

ووفقاً لتقرير من رابطة تجار الأسواق الناشئة، بلغ حجم التداول في ديون الأسواق الناشئة 4.901 تريليون دولار العام الماضي بانخفاض نسبته 5.1% من 5.167 ترليون دولار في عام 2016.

وتصدرت أدوات الدين المكسيكية قائمة الأكثر تداولا بحجم إجمالي بلغ 699 مليار دولار وبانخفاض بلغ 20.2% مقارنة مع 876 مليار دولار في 2016.

جاءت البرازيل في المرتبة الثانية بحجم بلغ 651 مليار دولار ثم الصين بحجم بلغ 400 مليار دولار.

شمل المسح أدوات دين من أكثر من 90 دولة في الأسواق الناشئة، كما أعلنها 45 بنكا ومدير أصول وفقا لما ذكرته الرابطة.