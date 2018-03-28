الإمارات تدرس تنظيم العملات الرقمية مع هيئات عالمية

نقلت صحيفة إماراتية عن الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أن الهيئة تنسق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" والهيئات الرقابية العالمية في كل من أميركا وأوروبا، للتباحث فيما يختص بتنظيم إصدارات العملات الرقمية.

وأضاف الزعابي في تصريح خاص لـ"البيان": "ندرس مع مصرف الإمارات المركزي مسألة الإصدارات الرقمية في ظل التطور الكبير الذي شهدته هذه الأسواق أخيراً، مؤكداً أن الهيئة قامت أخيراً بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنولوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال".

وكانت الهيئة قد حذرت المستثمرين في فبراير الماضي، من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في #الأصول_الرقمية_المشفرة مثل العملات والأدوات الرمزية، التي قد تجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة #الإمارات.

ولا تعترف الهيئة بتلك الأدوات، كما أنها لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، ولا تتوافر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، كما أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة، وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.