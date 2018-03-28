الليرة التركية تتراجع إلى 4 ليرات للدولار بفعل المخاوف

تراجعت #الليرة_التركية لفترة وجيزة إلى مستوى أربعة ليرات للدولار، اليوم الأربعاء، متأثرة مجدداً بمخاوف المستثمرين بشأن #التضخم الواقع في خانة العشرات واستمرار بواعث القلق السياسية.

ولامست الليرة 4.0006 غير مبتعدة بذلك عن أدنى مستوى لها على الإطلاق 4.0375 ليرة للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ويظل التضخم أحد المشكلات الاقتصادية الأكثر إثارة للقلق، حيث بلغ 10.26% في فبراير بعد أن سجل 12.98% نهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر مارس المقرر صدورها الأسبوع القادم.