ماذا قالت رئيسة سوق السعودية عن الانضمام لمؤشر فوتسي؟

قالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، سارة السحيمي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، في تعليقها على ترقب قرار "فرتسي راسيل" بشأن ترقية محتملة للمؤشر، إنها سمعت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين الذين كانت لديهم بعض الملاحظات وقد عالجناها ولهذا نحن متفائلون بشكل عام.

وأعلنت #فرتسي_راسيل عن قرارها بضم سوق #الأسهم_السعودية لقائمة الأسواق الناشئة، اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية بنحو 10% منذ مطلع العام الجاري مدعوما بتوقعات إيجابية بشأن انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وتقدر المجموعة المالية - هيرميس القابضة التدفقات المحتملة بحوالي 15 مليار دولار إذا ما تمت إضافة السوق السعودية لمؤشرات FTSIK ، وMSCi.

ويسعى المسؤولون في #السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال السحيمي إنه منذ فتح سوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، ارتفعت استثمارات الأجانب المؤهلين بالسوق، وشكلت 1.5% من القيمة السوقية.

وتوقعت السحيمي أن قرار FTSE إيجابيا، ما يسمح بتدفق نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات للمملكة العربية السعودية، فيما سيكون الوزن المحتمل بنسبة 2.4% في المؤشر.