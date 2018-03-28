"ساما" تعتمد نظام إصدار سندات جديداً عبر مزادات بلومبرغ

أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات ساما #منصة_ساما_الإلكترونية، باستخدام نظام #مزادات_بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات، حيث انتهت المؤسسة من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد.

وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن "تطوير المنصة يعد جزءاً من دور المؤسسة في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع #رؤية_المملكة_2030، كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً، ما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة عبر المنصة الإلكترونية".

من جانبه، أفاد رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في "بلومبرغ" نيكولاس بين، بأن حلول بلومبرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية للمُصدرين، الذين سيضطرون خلافاً لذلك للقيام بعملية يدوية، أو لبناء وتنفيذ حلولهم الخاصة بهم.

ويسمح نظام "مزادات بلومبرغ" الذي يعـد حلاً متطوراً للمزاد متكامل الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونياً مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة " بلومبرغ بروفيشنال"، كما يعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في "بلومبرغ"، تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.