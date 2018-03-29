بعد الترقية.. ما حجم التدفقات لـ"أرامكو" عند إدراجها؟

وصف محلل الاستراتيجية الكلية في المجموعة المالية #هيرمس محمد الحاج في مقابلة مع "العربية"، إقدام "فوتسي راسل" على ترقية السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة بـ"الخبر الإيجابي جداً" للسوق، مشيراً إلى أن ذلك يضاعف فرص أن تحذو مؤشرات MSCI الحذو نفسه في خطوة ترقية السوق السعودي.

ولفت الحاج إلى أن نسبة تملك الأجانب في السوق السعودي منخفضة جداً، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن السوق لم يكن موجوداً على أي مؤشر من مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتوقع الحاج تدفقات بنحو 5.5 مليار دولار إلى السوق السعودي من الصناديق التي تتبع #مؤشر_فوتسي أو "Passive funds"، على أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 10 مليارات دولار إذا لحقت MSCI بنفس الخطوة.

وبحسب توقعات "هيرميس"، "ففي حال وصلت نسبة التملك في السوق السعودي كالنسبة الموجودة حالياً في أسواق الإمارات أو السوق القطرية، عندئذ ستصل التدفقات إلى ما بين 30 – 45 مليار دولار من ضمنها الصناديق غير المباشرة المذكورة".

الأسهم التي ستدخل مؤشر "فوتسي"

وفي سياق متصل، أشار الحاج إلى أن مؤشر "فوتسي" قد حدد 79 سهما من الأسهم السعودية سيتم إدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة، أي ما يمثل 85% من "تداول"، متوقعاً أن يتم إضافة 4 شركات أخرى إلى هذه اللائحة.

ونوه بأن معظم الأسهم التي ستستفيد من التدفقات المالية هي أسهم شركات البتروكيماويات وعلى رأسها #سابك و"ينساب"، إلى جانب قطاع البنوك مثل "الراجحي" و"سامبا" و"NCB ". إضافة إلى كبريات الشركات في قطاع الاتصالات مثل "STC".

طرح أرامكو

وتعكف المملكة على إصلاح قواعد #سوق_الأسهم لديها استعدادا للإدراج المحلي لأرامكو، والتي تأمل في جمع 100 مليار دولار أو أكثر من خلال بيع 5% في وقت لاحق هذا العام.

وفي هذا السياق، قال الحاج إن كل 10 مليارات دولار من طرح #أرامكو سيؤدي إلى رفع وزن السوق السعودي 0.02% على مؤشري فوتسي وMSCI ، أي الـ100 مليار دولار سترفع وزن السوق بـ2% من مؤشر الأسواق الناشئة.

وتابع: "كل 10 مليارات دولار ستؤدي إلى تدفقات بنحو 1.1 مليار دولار لأرامكو وحدها من الصناديق التي تتبع مؤشرات فوتسي وMSCI".