العسكر: الانضمام لـ"فوتسي" يقفز بحجم سيولة سوق السعودية

قال المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر، إن انضمام سوق السعودية لمؤشرات فوتسي راسل جاء نتيجة اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية التي مهدت الطريق لهذه الخطوة الهامة.

وتوقع أن يقبل مديرو الصناديق العالمية النشطون على شراء الأسهم السعودية بعد الانضمام لمؤشر فوتسي، ما سيقود لقفزة كبيرة في حجم التداول والسيولة في السوق.

وأضاف العسكر أن حصول السوق السعودي على تدفقات نقدية أجنبية بقيمة لا تقل عن 15 مليار ريال عند إدراجه فعلياً في مؤشر فوتسي، كما توقع أن يبلغ وزن السوق السعودي في المؤشر 2.7%، وأن يرتفع إلى 5% بعد إدراج شركة "ارامكو" في السوق المتوقع هذا العام، أو مطلع العام المقبل.

وقال العسكر تعتبر مؤشرات الاستثمار أداة متزايدة الأهمية للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى الاستثمار عن طريق الصناديق المتداولة التي تستهدف الأسواق المعترف بها. والأسواق التي تستوفي معايير "فوتسي راسل" يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.

وأشار العسكر إلى أن هذه التدفقات النقدية المرتقبة بشقيها النشط وغير النشط سترفع الطلب على الأسهم المتوقع انضمامها والتي بطبيعتها تعتبر قيادية.

وأوضح أن الشركات في قطاعات البنوك والبتروكيماويات ستكون على رأس قائمة الشركات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي، متوقعاً أن تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من تريليون ريال، وأن يتضمن مؤشر فوتسي 45 شركة مدرجة في السوق السعودي على رأسها سابك ومصرف الراجحي.