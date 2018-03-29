القويز:قواعد السوق السعودية جاهزة لطرح أرامكو آخر يونيو

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن المملكة تتوقع الكشف بنهاية يونيو/حزيران، عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا، وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج شركة النفط العملاقة #أرامكو السعودية.

ولفت القويز خلال مناسبة إعلامية في نيويورك، مساء أمس الأربعاء، إلى أن الهيئة أصدرت قواعد محدثة خلال الشهرين الأخيرين تغطي طريقة بيع الأوراق المالية في #المملكة وطريقة حساب سعر الطرح الأولي باستخدام أسلوب بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وتابع: "فور صدور (لائحة استقرار السعر) نستطيع أن نقول حينها إن السوق السعودية ستكون قابلة تماما لاستيعاب طرح بحجم أرامكو أو أي حجم بالفعل".

وأضاف أن تلك اللوائح بلغت "مرحلة متقدمة"، وستصدر قبل نهاية النصف الأول من العام.

إدراجات مزدوجة

وفي سياق متصل، قال القويز إن #هيئة_السوق تتوقع أيضا بدء العمل بنهاية العام على قواعد #للإدراجات_المزدوجة في سوق الأسهم السعودية، وإنها ستعرضها على السوق لإبداء الرأي في أوائل 2019.

ومن الممكن، بحسب القويز، تسريع الجدول الزمني إذا تقدمت شركة ما بطلب للإدراج في سوق أخرى.

قواعد سوق الأسهم

وتعكف المملكة على إصلاح قواعد #سوق_الأسهم لديها استعدادا للإدراج المحلي لأرامكو، والتي تأمل في جمع 100 مليار دولار أو أكثر من خلال بيع 5% في وقت لاحق هذا العام.

وتقول السلطات السعودية إنها تريد إدراجا عالميا لأرامكو، التي سيكون طرحها الأولي هو الأضخم في العالم، لكن قرارا لم يتخذ بعد بخصوص مكانه.

وقد يتأجل ذلك الإدراج لحين بدء تداول أرامكو في السوق المالية السعودية تداول.