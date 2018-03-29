انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة

أعلنت "فوتسي راسل" ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة.

وقالت فوتسي راسل إنها اتخذت هذا القرار بعد استيفاء السوق السعودي لمتطلبات الانضمام، مشيرة إلى أن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزنا في المؤشر بالشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6 % في حال تم إدراج شركة أرامكو.من المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية، مع توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وستحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة 10 ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي.

وجاءت هذه الخطوة متماشية مع توقعات المسؤولين والمحللين بقرب ترقية سوق السعودية لقائمة #فوتسي للأسواق الناشئة.

رئيس مجلس إدارة شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول"، سارة السحيمي، كانت الأكثر تفاؤلا بقرب ترقية سوق السعودية، بحسب مقابلة لها مع وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء في تعليقها على ترقب قرار "فرتسي راسيل" بشأن ترقية محتملة للمؤشر، إنها سمعت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين الذين كانت لديهم بعض الملاحظات وقد عالجناها ولهذا نحن متفائلون بشكل عام.

وارتفع مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية بنحو 10% منذ مطلع العام الجاري مدعوما بتوقعات إيجابية بشأن انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وتقدر المجموعة المالية - #هيرميس القابضة التدفقات المحتملة بحوالي 15 مليار دولار إذا ما تمت إضافة السوق السعودية لمؤشرات FTSIK ، وMSCi.

وكانت شركة "فوتسي راسل" قد أعلنت في سبتمبر أن سوق الأسهم السعودية "قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة"، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية "خلال شهر مارس من العام 2018".