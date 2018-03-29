سوق الكويت تفوز بالترقية للأسواق الناشئة على مرحلتين

قالت شركة #فوتسي إن سوق الكويت للأوراق المالية ستنضم إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، لافتة إلى أنه من المرجح حاليا أن تنضم 10 أسهم كويتية إلى المؤشر.

وكانت فوتسي أعلنت في سبتمبر/أيلول اعتزامها تصنيف الكويت كسوق ناشئة، ونشرت تفاصيل عملية الانتقال أمس الأربعاء.

وسَتُمنح الأسهم الكويتية الداخلة على المؤشر 50% من وزنها في سبتمبر/أيلول، والخمسين بالمئة الباقية في ديسمبر/كانون الأول.

وتتوقع فوتسي أن يبلغ وزن الكويت في المجمل 0.4 بالمئة من المؤشر.

ونشرت الشركة قائمة استرشادية للأسهم العشرة التي ستنضم إلى المؤشر بناء على بيانات نهاية العام الماضي، ومن بينها بنوك مثل بنك الكويت الوطني وشركات صغيرة مثل الامتياز للاستثمار.

وستنشر الشركة قائمة مؤكدة بالأسهم في 24 أغسطس/آب.

وفي سياق متصل، أعلنت فوتسي يوم الأربعاء أنها ستدرج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة من مارس/آذار 2019.