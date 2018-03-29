فوتسي للعربية:ترقية السوق السعودية ستجذب 20 مليار دولار

أكد الرئيس التنفيذي لـ " #فوتسي_راسل " مارك مايكبيس أن #ترقية_السوق_السعودية سيؤدي إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون سوقا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح أرامكو.

وتوقع مايكبيس، في حديث مع العربية في نيويورك على هامش المؤتمر الصحفي لترقية السعودية الى سوق ناشئة ضمن مؤشر "فوتسي راسل"، توجه الصناديق المدارة من قبل المدراء بشكل متواصل إلى سوق الأسهم السعودية.

ولكن برأيه، يصعب التنبؤ بقيمة التدفقات كما قد تأخذ وقتاً قبل الدخول على عكس الصناديق التي تلحق بالمؤشرات والتي من المتوقع دخولها بشكل تدريجي خلال العام المقبل.

ويقول: "تمثل هذه الصناديق نحو 25% من السوق عادة، إذاً هناك 75% متاحة أمام مدراء الصناديق النشطة، وقد نشهد تدفق نحو 20 مليار دولار إلى السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة".

الارتقاء إلى سوق متقدمة

ويعتبر مايكبيس أن لدى السعودية القدرة للارتقاء إلى سوق متقدمة، "لأن المملكة دولة غنية وبالنظر إلى اقتصادها هي تعتبر دولة متقدمة. لكن قبل الارتقاء إلى #سوق_متقدمة عليها استيفاء شروط إضافية منها تطوير أنظمة التسوية والمشتقات المالية إضافة إلى مزيد من التخفيف لقيود الملكية الأجنبية. وهي قادرة على تحقيق ذلك خلال 3 إلى 5 سنوات ".

ويتابع: "ما يحصل هو أن مدراء الصناديق يدخلون للشراء في السوق قبل صدور الخبر تهيأ لدخول الصناديق التي تلحق بالمؤشرات أي " PASSIVE FUNDS " وعادة ما يتخارج مدراء الصناديق بعد صدور الخبر، وهو ما يؤدي إلى تراجع السوق وهو نهج نراه في المعتاد".

لكن، بحسب وجهة نظره، هذا يحصل عندما يتم إدخال التغيرات دفعة واحدة.

جذب اكتتابات أولية

لكن في حال السوق السعودية سيتم إدخال التغيرات بحسب خطة ليكون التغير تدريجيا وممتدا على فترة سنة نظرا لحجم السوق.

من جهة أخرى، يرى آفاق واعدة جدا للسوق السعودية بالنسبة لجذب الاكتتابات الأولية كثيرة وليس فقط #أرامكو، متوقعاً أن تشهد السوق السعودية اهتماما كبيرا خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة من قبل الشركات التي تتوجه لطرح أسهمها.