5 مكاسب ضخمة لسوق السعودية بعد الانضمام لمؤشرات فوتسي

ربما يكون ما بعد إعلان قرار "فوتسي راسل" بانضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة #الأسواق_الناشئة، أهم من المرحلة التي سبقتها بسبب الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا القرار.

وتوجد مكاسب ضخمة لانضمام #سوق_السعودية لمؤشرات فوتسي من بينها:

أولا: الانضمام إلى #فوتسي راسل يعني أن هناك رؤوس أموال ستأتي إلى السعودية أوتوماتيكيا، لأن مديري الصناديق المستثمرين في المؤشر يجب عليهم الاستثمار في كل أسواق المؤشر. وانضمام المملكة سيسمح لتدفق كثير من الأموال منهم، لأنهم قبل الانضمام تمنعهم إدارات تلك الصناديق من الدخول.

ثانيا: انضمام سوق السعودية يعني أن المستثمرين صوتوا بكفاءة السوق بأعلى المعايير من شفافية وحوكمة وسيولة وأبحاث وكفاءة.

ثالثا: الانضمام لفوتسي راسل للأسواق الناشئة علامة قوية جدا لانضمامها إلى مؤشرات أكثر وأكثر سيولة، لأن المستثمرين في المؤشرات الأخرى سيشعرون بارتياح أن غيرهم قد قام بتغطية السوق.

رابعا: تستطيع الشركات إدراج أسمهما بكثافة أكثر في تداول الآن، لأن السيولة أصبحت محلية ودولية، وسيشجع ذلك الكثير على الطرح.

خامسا: بعد الانضمام ستزداد نشاطات الأبحاث وتغطية السوق من المصارف العالمية.