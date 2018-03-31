حصة الدولار في احتياطيات العملات بأدنى مستوى منذ 2013

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة #الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في 4 سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأميركي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7% من 63.5% في الربع الثالث من 2017.

ووفقا لبيانات #صندوق_النقد، فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24% في الربع الرابع من 2013، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأشارت البيانات أيضا إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002، بينما واصلت حصة #اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.