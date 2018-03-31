غدا..تطبيق قواعد الإدراج وطرح الأوراق المالية بالسعودية

تبدأ #هيئة_السوق_المالية السعودية، اعتبار من غد الموافق الأول من شهر أبريل لعام 2018، في تطبيق قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان لها على "تداول" الخميس الفائت، أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم إدراج الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة على مُصدري الأوراق المالية المدرجة، وتعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وإلغاء إدراج الأوراق المالية المدرجة.

وأوضحت، أن قواعد الإدراج تنظم الإشعارات المتعلقة بملكية الأوراق المالية المدرجة أو المصلحة فيها بموجب اللوائح ذات العلاقة ووفقاً للنموذج المتوفر على موقع " #تداول ".

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في 31 ديسمبر الماضي، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.

هذا وأعلنت مجموعة " #فوتسي_راسل "، الأربعاء الفائت، انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة.