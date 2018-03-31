مقابل هذا الرقم.. بورصة نيويورك قد تشتري بورصة شيكاغو!

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن #بورصة_ نيويورك تجري محادثات لشراء بورصة شيكاغو، بعد شهر ونصف الشهر من رفض منظمين أميركيين بيع بورصة شيكاغو إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم، إن بورصة نيويورك قد تدفع حوالي 70 مليون دولار إلى بورصة شيكاغو.

وامتنعت بورصة شيكاغو عن التعقيب بينما لم ترد بورصة نيويورك على طلب للتعقيب، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت #بورصة_شيكاغو في وقت سابق هذا الشهر، إنها تبحث عن مشترين جدد محتملين بعد أن رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتفاقا قيمته حوالي 25 مليون دولار في فبراير/شباط، لتنهي مسعى استمر عامين لبورصة شيكاغو لبيعها نفسها إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.