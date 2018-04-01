بعد إدراج أدوات الدين.. هل ستفتح السوق الثانية للأجانب؟

وصف المصرفي الخبير في أدوات الدين الإسلامية محمد خنيفر في مقابلة مع "العربية" الشروع بتداول الديون السيادية الأحد المقبل بـ"الحدث الجوهري"، في مسيرة أسواق الدين للمملكة.

وستساهم تلك الخطوة، بحسب خنيفر، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها.

وأكد أنه سوف يتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة برأيه، سوف تساهم في تعزيز السيولة الخاصة بأدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام.

هذه الخطوة سوف تليها، بحسب خنيفر، فتح أسواق الدين أو السوق الثانوية للمستثمرين الأجانب.

ووافق مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال بآجال تشمل 5 ، و7 و10 أعوام.

وتتنوع هذه الأدوات، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وأدوات الدين ذات العائد الثابت والصكوك الحكومية السعودية.

وبذلك، ستصبح السندات و #الصكوك_الحكومية ، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية ابتداء من الأحد الثامن من إبريل الجاري.

وسيشمل الإدراج 45 إصدارا حكوميا، تتوزع على الشكل التالي:

13 إصدارا لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، 20 إصدارا لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصدارا للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.