حقائق لا تعرفها عن مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة

مؤشر #فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر #الأسواق_الناشئة_الثانوية .

وقد بلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة 3.6% .

وبالنسبة للقطاعات الممثلة في المؤشر، فيأتي #قطاع_المصارف في الطليعة ممثلا نحو 20% منه يليه قطاع التكنولوجيا بـ14% ، فقطاع النفط والغاز بنسبة 8% فقطاع المنتجات الصناعية بـ7.5% .

وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51% ، تليها الهند بنسبة 23% ، ثم روسيا بـ8.3%.

مع العلم أن المؤشر يحتوي على 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار.