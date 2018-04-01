فوتسي: السعودية نجحت بالامتثال لكافة متطلبات المؤشر

قال غاري رينهود، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في "فوتسي راسل"، إنه سيتم تنفيذ عملية ضم "تداول" إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل، نظرا لوزنها في المؤشر، معربا عن سعادة "فوتسي راسل" بانضمام "تداول" إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وأضاف رينهود في لقاء مع "العربية": "نحن سعداء جدا بترقية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة. اتبعت فوتسي نهجا يتمتع بالشفافية عما هو مطلوب من أي سوق لدخول هذا المؤشر. وهناك تسعة متطلبات، عند إعلاننا في سبتمبر كان متوجبا على السعودية العمل على متطلبين، وبالفعل منذ ذلك الحين نجحت السعودية في الامتثال لهما".

وأشار إلى أن وزن السوق السعودية من إجمالي مؤشر الأسواق الناشئة كبير، إذ سيلغ 2,7%، وبالتالي قررت فوتسي تنفيذ عملية الانضمام على مراحل من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر، ستبدأ المرحلة الأولى في مارس المقبل، على أن يتم إكمال جميع المراحل بحلول ديسمبر من عام 2019.

وأضاف "سيتم ضم ما مجمله 79 سهما، من بينها 45 سهما من الشركات الأكبر حجما، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التدفقات التي تتبع المؤشر 5,5 مليار دولار، وبالتأكيد حجم الاستثمارات النشطة سيكون أكبر بكثير. وإذا تم إدراج سهم أرامكو بالحجم المتوقع، سيرتفع وزن السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى 4,6%، وسيتم أيضا تنفيذها على مراحل".