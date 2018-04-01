بورصة الكويت: هدفنا تقريب السوق من المنظومة العالمية

قال خالد الخالد الرئيس التنفيذي لشركة #بورصة_الكويت إن الهدف من الهيكلة الجديدة للسوق الكويتية هو تطوير سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة بورصة الكويت.

وأضاف الخالد أن بورصة الكويت لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري منذ تأسيسها من 35 سنة، فرأينا أنه آن الأوان بأن نقوم بإعادة هيكلة السوق وبنيته التحتية حتى تتواكب مع المتطلبات العالمية.

وأضاف أن "التطوير الذي طرأ على البورصة من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أسواق الأول والرئيسي والمزادات واعتماد ثلاثة مؤشرات في بورصة الكويت، يهدف إلى استقطاب الاستثمار المؤسسي المحلي والعالمي، وعملية الاستقطاب لن تتم إلا بهذا النوع من التطوير. وأهدافنا الرئيسية هي زيادة السيولة والشفافية بالسوق".

وتابع: "الخطوات الرئيسية لمعالجة السوق بدأت منذ 2017 وهي مرحلة التطوير الأولى، وفي بدايتها كانت هناك بعض الصعوبات بحكم أن كل الأطراف ذات العلاقة دخلوا في مرحلة تطوير من هذا النوع، لكن مع التطوير الثاني لاحظنا تطورا من جميع الأطراف في استيعاب عملية التطوير المشترك. مررنا بخمس تجارب حية و4 تجارب مغلقة وكان هناك تجاوب كبير، وهو ما يبرهن أن السوق الكويتية وأطراف العلاقة في السوق الكويتية يتقبلون مسألة التطوير بصدر رحب".

وأكد الخالد أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية هو تقريب السوق المحلية من المنظومة العالمية في التداول.

وأضاف: "سنكون أول سوق تقوم بتقسيم الأسواق في المنطقة، وسنطلق في القريب العاجل سوقاً خارج المنصة تعرف بالـ OTC، وهي منصة للتداول الإلكتروني قريبة من آلية السوق، ما يعزز عملية تطوير السوق وإطلاق عمليات بيع المشتقات والبيع على المكشوف في مرحلة لاحقة".