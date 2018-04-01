"تداول" تعلق سهم "ميدغلف" لعدم إعلان نتائجها المالية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني " ميدغلف " في السوق ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017).

ويأتي تعليق السهم نظراً لعدم التزام شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة.

وكانت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) قد أعلنت أن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 6 فبراير بالتمرير على توصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها آنذاك أن سبب هذه التوصية بزيادة رأس المال يعود الى تعزيز هامش الملاءة ودعم النشاط المستقبلي للشركة.