"هيئة السوق" توافق على إدراج أدوات دين بـ204 مليار ريال

وافق مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال.

وتتنوع هذه الأدوات، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وأدوات الدين ذات العائد الثابت والصكوك الحكومية السعودية.

وأعلنت تعلن شركة السوق المالية السعودية " #تداول " أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 22/7/1439 هـ الموافق 8/4/2018.

وأشارت الهيئة الى أن الموافقة تأتي انطلاقاً من برنامج "الريادة المالية 2020" وبرنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسعيًا من الهيئة إلى تطوير سوق #أدوات_الدين وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.