الرعب يعصف بالعملات الرقمية وخسائر بـ313 مليار دولار

خلال الربع الأول من العام الجاري، تكبدت #العملات_الرقمية ثاني أكبر موجة خسائر فصلية منذ ظهورها خلال العام 2009.

وتسببت مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها بعض الحكومات والبنوك المركزية في موجة بيع عنيفة، بعد سيطرة الرعب والفزع على المستثمرين، ما تسبب في أن تقفز الخسائر الإجمالية للعملات الرقمية إلى 313 مليار دولار في 3 أشهر.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، وخلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت #القيمة_السوقية للعملات الرقمية من مستوى 572.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، لتسجل نحو 259.5 مليار دولار في بداية أبريل الجاري، بخسائر بلغت 313.3 مليار دولار محققة تراجعاً بلغت نسبته 54.6%.

بيتكوين في المقدمة

في مقدمة العملات الخاسرة جاءت عملة #بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، والتي تراجعت بنسبة 47.6%، فاقدة نحو 6275 دولاراً، بعدما تراجعت من مستوى 13170 دولاراً في نهاية ديسمبر الماضي، لتسجل نحو 6895 دولاراً في تعاملات أمس الأحد.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 47.1% خاسرة نحو 104.1 مليار دولار، بعدما تراجعت قيمتها السوقية من مستوى 220.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 116.8 مليار دولار في تعاملات أمس.

ريبل تتراجع 76%

جاءت عملة #ريبل في المركز الثاني، بعدما تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 76.4% فاقدة نحو 1.62 دولار، بعدما تراجعت من مستوى 2.12 دولار في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي إلى مستوى 0.50 دولار في تعاملات أمس.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 82.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، إلى مستوى 19.6 مليار دولار فاقدة نحو 62.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 76.9%.

إيثريوم تتكبد 46%

في المركز الثالث، حلت عملة #إيثريوم التي تراجعت بنسبة 46%، بعدما تراجعت من مستوى 721 دولار في تعاملات نهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 389 دولار في تعاملات أمس خاسرة نحو 332 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 44.9% بعدما خسرت نحو 31.3 مليار دولار، متراجعة من مستوى 69.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 38.4 مليار دولار.

بيتكوين كاش.. نزيف حاد

حلت عملة #بيتكوين_كاش في المركز الرابع حيث تراجعت بنسبة 72.5%، فاقدة نحو 1784 دولاراً بعدما تراجعت من مستوى 2459 دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 675 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" بنسبة 72.2%، خاسرة نحو 30 مليارات دولار، بعدما تراجعت من مستوى 41.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي لتسجل نحو 11.5 مليار دولار.

ليتكوين تتراجع 47%

في المركز الخامس جاءت عملة #ليتكوين، بعدما تراجعت بنسبة 47% من مستوى 220 دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 115 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ليتكوين" من مستوى 12 مليار دولار إلى مستوى 6.4 مليار دولار، بنسبة تقدر بنحو 46% بعدما خسرت نحو 5.4 مليار دولار.