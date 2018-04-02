بورصة دبي تمنح أول رخصة "تخصيص" لـ"هيرميس"

منحت #بورصة_دبي شركة المجموعة المالية #هيرميس للتداول ترخيصاً لتقديم خدمة #حساب_التخصيص، لتصبح بذلك أولى شركات الوساطة التي توفر لعملائها هذه الخدمة التي أطلقتها السوق في إطار جهود تعزيز أطر وآليات العمل بها.

وقالت مريم فكري الرئيسة التنفيذية للعمليات، ورئيسة قطاع التقاص والتسوية والإيداع في "سوق دبي المالية"، إن "منح شركة المجموعة المالية "هيرميس للتداول" ترخيصاً لتقديم خدمة "حساب التخصيص" يأتي في خطوة تعكس حرص الشركة على المبادرة إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي يقدمها السوق".

وأشارت إلى أن "السوق أطلقت هذه الآلية الجديدة في إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية، لاسيما أن سوق دبي المالية تعتبر في مقدمة الأسواق الإقليمية الأكثر استقطاباً لصناديق الاستثمار العالمية".