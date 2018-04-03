تجدد المخاوف من حرب تجارية تهبط بأسهم التكنولوجيا

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا وتلك المنتجة للمكونات الإلكترونية بعد تهاوي أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الليلة الماضية مع تجدد المخاوف من حرب تجارية.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.5% إلى 21292.29 نقطة.

وارتفع سهم شركة السمسرة الإلكترونية مونكس 23 بالمئة، وهو الحد الأقصى المسموح به يوميا إلى 424 ينا بعدما أعلنت أنها تسعى لشراء كوينتشك، وهي بورصة للعملات المشفرة تضررت من سرقة ما قيمته 530 مليون دولار هذا العام.

ونزل سهما شركتي إنتاج معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون بنسبة 1.3 بالمئة، وأدفانتست 2.7 بالمئة.

بينما انخفض سهم ياسكاوا إلكتريك 1.3 بالمئة، وتي.دي.كيه كورب 2.3 بالمئة.

لكن سهم أورينتال لاند التي تدير منتجع طوكيو ديزني، ارتفع أكثر من 2% بعدما أعلنت الشركة أن أعداد الزائرين لطوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي زاد لأول مرة في ثلاثة أعوام في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المئة إلى 1703.80 نقطة.