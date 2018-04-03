سهم أمازون يقود الخسائر في وول ستريت بعد تصريحات ترمب

يتابع سهم أمازون انخفاضه الحاد بعد تغريدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتهم فيها أمازون بعدم دفع ضرائب كافية وبالتسبب في إفلاس شركات تجزئة، إلى جانب الاستفادة من تكاليف الشحن المنخفضة التي تقدمها شركة البريد الحكومية.

وبحسب ترمب سترتفع تكاليف الشحن لدى أمازون بمليارين وست مئة مليون دولار إذا ما قامت شركة البريد برفع أسعارها.

يذكر أنه رغم عدم إفصاح الشركة عن حجم دفعاتها إلى شركة البريد الحكومية إلا أن تقديرات محللي وول ستريت تشير إلى أن أمازون تدفع نصف ما كانت ستدفعه إلى شركات الشحن الأخرى مثل "يو بي إس" وفيديكس" مقابل خدمات الشحن ذاتها.