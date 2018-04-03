قفزة صاروخية بالاحتياطي والبورصة بأول ولاية لـ"السيسي"

حققت البورصة المصرية مكاسب وارتفاعات صاروخية، فيما قفز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنسب كبيرة خلال أول ولاية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تم اختياره لولاية ثانية.

وعلى مدار 45 شهراً وتحديداً من جلسة 4 يونيو 2016 وهو يوم إعلان فوز السيسي في انتخابات عام 2014 وحتى نهاية تعاملات أمس وإعلان فوز السيسي بولاية ثانية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 514.5 مليار جنيه تساوي 29.2 مليار دولار، بعدما قفز من مستوى 470.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أول جلسة بعد فوز السيسي في انتخابات عام 2014 ليسجل نحو 984.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 109.3%.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 117.8% بعدما قفز من مستوى 8116 نقطة ليسجل مستوى 17684 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الاثنين بعدما أضاف نحو 9568 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 51.9% مضيفاً نحو 300 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 577 نقطة إلى مستوى 877 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي قفز بنسبة 121.8% مضيفاً نحو 1229 نقطة بعدما قفز من مستوى 1009 نقاط بأول جلسة بعد فوز السيسي في انتخابات عام 2014 إلى مستوى 2260 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، فقد قفز حجم الاحتياطي خلال الولاية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 156%، حيث سجل الاحتياطى نحو 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهي أعلى زيادات منتظمة شهريًا في أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.