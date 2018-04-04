أبوظبي المالية تستحوذ على حصة استراتيجية في 500 ستارتبس

أعلنت منصة "500 ستارتابس" عن قيام مجموعة أبوظبي المالية باستثمار كبير في المنصة. وبموجب هذا الاستثمار ستستحوذ مجموعة أبوظبي المالية على حصة مؤثرة في ملكية الشركة، وستدعم تسريع وتيرة نمو المبادرات الرئيسية لشركة 500، والتوسع باتجاه أسواق جديدة، إضافة إلى دعم صناديق الشركة العالمية المستقبلية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: "تصنف مجموعة أبوظبي المالية هذا الاستثمار في خانة الإنجازات، نظراً لحجم الانتشار غير المسبوق ومستوى التواجد العالمي الاستثنائي اللذين تتمتع بهما شركة 500. إن شركة 500 ليست مجرد منصة للاستثمار في الفرص الناشئة، فقدرتها على عقد الصفقات في الأسواق العالمية تتجاوز قدرة الشركات التقليدية العاملة في هذا المجال. من شأن هذا الاستثمار أن يتكامل مع المبادرات الحالية لمجموعة أبوظبي المالية في القطاع التكنولوجي".

ومنذ توليها منصب الرئيس التنفيذي لشركة 500، قامت الشريك المؤسس لهذه الشركة كريستين تساي بإعادة تنظيم فريق العمل وتعزيز رؤية الشركة واستراتيجيتها. ويشكل هذا الاستثمار وهذه العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة أبوظبي المالية عنصراً رئيسياً من عناصر خطة الشركة، حيث تتطلع تساي قدماً نحو المثابرة بمزيد من الزخم في تطبيق رؤية شركة 500 لاستكشاف ودعم رواد الأعمال الأكثر موهبةً على مستوى العالم، ومساعدتهم في إنشاء شركات تتمتع بكافة مقاييس النجاح، كما المساهمة في بناء منظومات عالمية مزدهرة.

وقالت تساي: "بعد نجاحنا في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثماني سنوات عبر النمو بواسطة قدراتنا الذاتية، نتطلع اليوم بكثير من الحماس للارتقاء بشركة 500 إلى مرتبة أعلى. فعلى مر الأعوام القليلة الماضية، تمكنا من التعرف على مجموعة أبوظبي المالية من خلال وجودهم كشريك محدود في الصناديق السابقة لشركة 500، حيث لمسنا بوضوح متانة الترابط الموجود بيننا لناحية الرؤية المشتركة ومقومات التكامل. وأشعر بالفخر لقدرتي على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة أبوظبي المالية والعمل سوية على تسريع مسيرة النمو المستقبلي لشركة 500، والاستثمار في المزيد من الشركات الواعدة، وتطبيق رسالتنا الهادفة إلى أن نكون أحد أكثر منصات الاستثمار في الفرص الناشئة نشاطاً على مستوى العالم".

ومنذ تأسيسها في عام 2011 في أبوظبي، دولة الإمارات، تمكنت مجموعة أبوظبي المالية من تكريس موقعها كمجموعة استثمارية عالمية رائدة، تدير أصولاً تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار أميركي، وتنشط في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ولديها أربع قطاعات رئيسية هي: الاستثمارت الخاصة والعامة، أسواق الدين والعقار. كذلك قامت مجموعة أبوظبي المالية بتأسيس شركة "ألغوريثما"، والتي تمثل المنصة التكنولوجية للمجموعة ويرتكز عملها على تطوير الحلول والبرامج التقنية عالمية المستوى، وكذلك شركة "كريبتو لابز" التي تشكل حاضنة للأفكار الرائدة وبيئة عمل متكاملة متخصصة في تمويل الأعمال الناشئة الأكثر ابتكاراً. ونتيجةً لاستثمار مجموعة أبوظبي المالية في شركة 500، سينضم الدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "ألغوريثما" إلى مجلس إدارة شركة 500.

وتتولى منصة 500 إدارة أكثر من 400 مليون دولار وقد استثمرت في أكثر من 2000 شركة من بينها "تويليو" (بورصة نيويورك: TWLO)؛ "سيند غريد" (ناسداك: SEND)؛ "كريديت كارما"؛ كانفا"؛ "جراب"؛ "كاروسيل"؛ "يوديمي"؛ "إنتركوم" و"تولديسك". وفضلاً عن هذه الاستثمارات، تساهم شركة 500 في تطوير منظومة عالمية عبر الأعمال الناشئة والبرامج التدريبية المخصصة للمستثمرين والفعاليات والمؤتمرات والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والحكومات.