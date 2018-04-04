الذهب يرتفع مع تراجع الإقبال على المخاطرة

ارتفعت أسعار #الذهب، اليوم الأربعاء، وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة، بعد أن فرضت #الولايات_المتحدة رسوما جمركية على وادرات بقيمة 50 مليار دولار من #الصين، ما عزز احتمالات مواجهة تجارية مع بكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد هبط 0.6% في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر 0.1% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1338.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 16.43 دولار للأوقية، بعد أن خسرت 1.4% يوم الثلاثاء.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 918.24 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى 912 دولارا للأوقية خلال الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 928.10 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر 2017 عند 924.50 دولار للأوقية.