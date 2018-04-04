الفوزان: عائد "ميفك ريت" مضمون لـ 8 سنوات وفق الشريعة

أكد تركي الفوزان، رئيس الاستثمارات العقارية لدى ميفك كابيتال، أن صندوق "ميفك ريت" المتداول، يضمن حداً أدنى من العوائد لمدة 8 سنوات وبطريقة متوافقة مع الشريعة، ليكون أول صندوق عقاري متداول بالسعودية مضمون العائد.

وشرح الفوزان في مقابلة مع "العربية" آلية ضمان العائد، والتي تجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة، ومدرجة ضمن ملحق التعاقد على شكل تبرع من رأسمال الشركة، و"بمحض إرادتها وبشكل ملزم لها طواعية بما يتفق مع أحكام الشريعة".

وأوضح الفوزان أن العائد المتوقع للسنة الأولى من صندوق "ميفك ريت" يبلغ 7.5% في حين تكون الضمانة عند حد 5% وتستمر لمدة 8 سنوات للمكتتبين فقط، ولا يمكن بيع الضمانة لاحقا، وعند بيع الوحدة بالمستقبل تباع الوحدة ولا ينتقل معها ضمان العائد، وهذه ميزة للمكتتبين لها أهداف استراتيجية مهمة أبرزها حماية الصندوق من المضاربة في المستقبل.

لماذا ضمان العائد؟

وكشف الفوزان أن الهدف من منح الضمانة، هو في الواقع يأتي متماشياً مع شكل وأهداف صناديق العقار المتداولة، التي هي بالأساس "أصول غير مضاربية ولا يوجد فروقات كبيرة بين وحداتها، وهذا هو المفترض من هذا النوع من الأصول".

وأكد الفوزان أهمية ضمانة العائد في استقرار الصندوق مستقبلا، لأن المستثمرين المؤسسين ينظرون إليه على أنه استثمار طويل الأجل، ويشبه السندات أو الصكوك، في ضمانة العائد، بسبب قوة الأصول الموجودة داخل الصندوق.

وقال الفوزان إن المؤسسين يريدون للمكتتبين التمتع بضمانة قوية تشجعهم على عدم البيع وبالتالي تكون الأصول في الصندوق محمية من كثير من مظاهر المضاربة التي تواجهها الصناديق الأخرى.

طرح 70% من الوحدات

وأشار إلى استعداد #ميفك، صندوق ريت المتوافق مع الشريعة الإسلامية، للإدراج في السوق السعودية فور انتهاء الاكتتاب اليوم على 70% من وحدات الصندوق بحجم 1.2 مليار ريال، علماً أن الصندوق يشمل 8 عقارات.

وقال الفوزان إن "صندوق ميفك ريت" يعتزم توزيع صافي عائد يبلغ 7,5% في عامه الأول، وهو من بين الأعلى في السعودية، متوقعاً أن يبلغ صافي العائد النسبة ذاتها خلال عام 2019، ليرتفع خلال الأعوام الثلاثة بعدها إلى 7,7% في 2020، و7,9% عام 2021، و8,4% خلال 2022.

كما ينوي وضع الحد الأدنى للعوائد التي يتم توزيعها عند 5%، وفي حال انخفض العائد تحت الحد الأدنى، تضمن #ميفك_كابيتال، مدير الصندوق حدا أدنى من العائد، ما يعني أن العائد سيكون عند 5% لمدة 8 أعوام.

أما بالنسبة للعائد الإجمالي على قيمة الأصول، فمن المرجح أن ترتفع من 8.2% هذا العام إلى 9% عام 2022.

ويعتبر "ميفك ريت" من بين أكثر الصناديق المدرجة تنوعاً من ناحية المواقع الجغرافية، كون العقارات التي يشملها الصندوق تقع في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة إضافة إلى إمارة دبي.

ويعد الصندوق متنوعاً من ناحية القطاعات العقارية التي يغطيها، فهي تتضمن عقارات عقارية وتجزئة ومكاتب، إلى جانب قطاع الضيافة والمطاعم.