أسهم أوروبا تلتقط أنفاسها مع انحسار مخاوف حرب تجارية

قفزت #الأسهم_الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول عالية المخاطر، في موجة صعود عالمية بعد انحسار المخاوف من نشوب #حرب_تجارية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.5% إلى أعلى مستوياته في أسبوعين خلال التعاملات الصباحية، بدعم من أسهم القطاعين المالي والصناعي، ليركب موجة المكاسب التي دفعت #وول_ستريت والأسهم الآسيوية للصعود.

وبعد أحدث إجراء اتخذته #الصين رداً على الرسوم الأميركية، كان رد فعل المستثمرين أهدأ من المتوقع، حيث اعتبر البعض أن الأمر لن يصل إلى حرب تجارية شاملة.

وقادت المكاسب أسهم الموارد الأساسية والتكنولوجيا، وهما القطاعان الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف التجارة.

وكانت أسهم القطاع المالي هي الداعم الأكبر للسوق، مع صعود سهمي "بي.إن.بي باريبا" و"سانتاندير"، أكبر الرابحين، ما بين 1.2 و2.1%.

وقفز سهم "يوبي-سوفت" لألعاب الفيديو بنسبة 6.7%، وعزا بعض المتعاملين والمحللين ذلك إلى نجاح أحدث ألعاب الشركة "فار كراي 5" التي حطمت الأرقام القياسية لمبيعات تلك السلسلة.