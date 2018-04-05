"تداول" تترقب قرار ضمها لمؤشر "MSCI" في يونيو

بعد انضمام السوق السعودي "تداول" إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، زادت فرص السوق بالانضمام الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في القرارالمنتظر في يونيو المقبل.

حيث يحتمل أن تتم عملية الترقية المحتملة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.

وفي حال ضم السوق السعودي إلى مؤشر MSCI، فسيكون وزنه المحتمل عند 2,3% ما يساوي وزن تايلاند حاليا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الوزن إلى 4% بعد الطرح العام الأولي المرتقب لأرامكو. والذي من المرجع أن يجمع 100 مليار دولار. وبذلك ستتخطى السوق السعودية روسيا مثلا.

وبحسب النشرة الأخيرة لمورغان ستانلي فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجذب السوق السعودية مليارات الدولارات من هذه الترقية، إذ إن هناك نوعين من الاستثمارات التي ستأتي من الصناديق الاستثمارية العالمية، أولا الصناديق التي تتبع مؤشر MSCI والتي ستضيف البورصة السعودية بشكل تلقائي PASSIVE FUNDS وثانيا، الصناديق الاستثمارية الحرة التي ستتخذ مراكز في الاسهم القيادية السعودية.

وترجح MSCI دخول نحو 14 مليار دولار من الصناديق المتبعة للمؤشرات، بينما من المتوقع أن يدخل نحو 70 مليار دولار من المستثمرين والصناديق النشطة.

ومن المتوقع أن تجذب دخول السوق السعودية إلى نادي البورصات المستثمرين العالميين جاء نتيجة خطوات عدة قامت بها هيئة السوق المالية للارتقاء بالسوق تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وذلك عبر زيادة نسبة تملك الأجانب وتغيير مدة التسوية إلى (T+2 ) فضلا عن إعادة هيكلة قطاعات السوق لتتوزع على عشرين قطاعا، ما ينسجم مع نظام تصنيف (GICS)، المتعارف عليه عالميا، إضافة إلى استحداث قطاع خاص بالصناديق العقارية المتداولة.