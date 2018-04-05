CI CAPITAL تطرح 41% من أسهمها في بورصة مصر

قالت CI CAPITAL إن السعر الاسترشادي لطرح حصة من أسهم الشركة في #بورصة_مصر، والبالغة نحو 41%، يتراوح بين سبعة جنيهات و29 قرشاً وثمانية جنيهات و26 قرشاً للسهم.

وأوضحت الشركة أن من المقرر طرح نحو 200 مليون سهم في الطرح الخاص، ونحو 22 مليون سهم للطرح العام.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب من السابع عشر إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، على أن يتم إعلان السعر النهائي في التاسع عشر من أبريل.

وتوقعت الشركة بدء التداول على الأسهم بالبورصة المصرية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي. وقدرت CI CAPITAL التقييم الأولى لحصيلة الطرح بنحو 3 مليارات و400 مليون جنيه.