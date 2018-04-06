الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن الفائدة

هبطت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار اليوم الجمعة في الوقت الذي ينتاب القلق فيه المستثمرين إزاء ما أُثير بشأن انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان للسياسة النقدية واستمرار نشر تقارير حول جهود حكومية لخفض أسعار الفائدة.

ولامست الليرة أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.0615 ليرة مقابل الدولار الأميركي قبل أن تتعافى قليلا ليجري تداولها عند 4.0595 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلا في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.

وذكرت صحيفة حريت أنه بناء على أوامر أردوغان فإن العمل جار على حزمة من الإجراءات الهادفة لخفض أسعار الفائدة والتي قد تتضمن أيضا تخفيضات ضريبية. ولم تذكر الصحيفة مصادرها للتقرير ولم يتسن التأكد منه على الفور.