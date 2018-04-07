العملات الرقمية تستوعب 3 صدمات متتالية خلال ساعات

تجاوزت العملات الرقمية 3 صدمات متتالية خلال الساعات الماضية، وتعافت بشكل مؤقت في تعاملات صباح السبت بعد موجة هبوط عنيفة أفقدتها القدرة على استمرار قيمتها السوقية أعلى مستوى 250 مليار دولار.

أول صدمة جاءت من الهند بعدما حذر البنك الاحتياطي في الهند الشركات المالية التنظيمية داخل البلاد بعدم التعامل مع أي جهة ذات صلة بالعملات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي الهندي إنه لا يجوز للكيانات التي يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية.

وتُعد "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى غير معترف بها قانونياً في الهند. وأوضح البنك أن الأصول الرقمية أثارت حمائية المستهلك ونزاهة الأسواق بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال.

أما الصدمة الثانية فقد جاءت من بريطانيا، حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة أن الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالعملات الإلكترونية بحاجة إلى التراخيص، وإلا فستواجه عقوبات، بينما منعت الهند المؤسسات المالية من تداول العملات.

الصدمة الثالثة كانت من اليابان بعدما حذر البنك المركزي في اليابان من تداول العملات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تسجل مكاسب كما يتوقع المتفائلون بها.

وخلال تعاملات صباح السبت، ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، صعدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 248 مليار دولار في تعاملات الجمعة لتسجل مستوى 257.8 مليار دولار رابحة نحو 9.8 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.95%.

ورغم تعافي عملة "بيتكوين" التي تعد العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، لكنها ظلت دون مستوى 7 آلاف دولار حيث بلغت في تعاملات صباح السبت مستوى 6850 دولارا، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 116.2 مليار دولار.

وتعافت عملة "إيثريوم" لتسجل مستوى 380 دولار مقابل نحو 378 دولار في تعاملات الجمعة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 37.5 مليار دولار. واستقرت عملة "ريبل" عند مستوى 0.48 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 19 مليار دولار.

وتراجعت عملة "بيتكوين كاش" لتسجل مستوى 628 دولارا مقابل نحو 639 دولارا في تعاملات صباح الجمعة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.7 مليار دولار.

لكن صعدت عملة "لايتكوين" لتسجل مستوى 118 دولارا مقابل نحو 116 دولارا في تعاملات صباح الجمعة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار دولار.