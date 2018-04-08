المالية السعودية: نخطط لخفض فئة الاستثمار بأدوات الدين

قال مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية فهد السيف، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن المستهدف من #إدراج_أدوات_دين_حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية #تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.

وأضاف أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.

وأشار إلى أن الفئات المتاحة حاليا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال.

وأوضح السيف أن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقا جديدا لسوق الأسهم السعودية "تداول".

وأضاف "أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدار تم إدراجها في "تداول"، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص وقال "هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير".

وأكد السيف وجود خطة لدى وزارة المالية في المستقبل لتخفيض الفئة الخاصة بالإصدارات أو الشريحة.

وقال "اليوم الفئة مليون ريال وسنخفضها لمستوى ما يسمح بتداول هذه الأدوات، وهي مفتوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل".