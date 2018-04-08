سوق السعودية تواصل الصعود بدعم أرباح قوية للشركات

واصلت البورصة السعودية مكاسبها اليوم الأحد بعدما تعافت في أواخر الأسبوع الماضي من جني أرباح استمر عدة جلسات.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة، وصعد سهم المراعي 3.5 في المئة بعدما أعلنت شركة منتجات الألبان عن تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام بلغ 344 مليون ريال (91.7 مليون دولار) مقابل 328 مليون ريال العام السابق.

وقفز سهم السريع للأثاث المنزلي 10 في المئة، مسجلا أفضل أداء في السوق، بعدما صعد الأسبوع الماضي بفعل استقالة الرئيس التنفيذي للشركة التي تسجل خسائر.

قفزة سهم بنك الجزيرة

وارتفع سهما الأسمنت السعودية وأسمنت المدينة 8.3 و3.4 في المئة في المئة على الترتيب. وحقق سهم بنك الجزيرة أقوى أداء بين أسهم البنوك بصعوده 3.5 في المئة، بعدما قال المصرف إن إصدار حقوق أولوية تضمن طرح 300 مليون سهم بلغت نسبة الاكتتاب فيه 90 في المئة في نهاية فترة الاكتتاب.

وأظهرت بيانات سوق الأسهم التي نشرت بعد الإغلاق اليوم الأحد أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية بلغ 229 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو من أعلى المستويات هذا العام رغم موجة من جني الأرباح بعد قرار فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق، كما كان متوقعا، برفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.

أداء الأسهم الخليجية

وفي الكويت، تعافت السوق للمرة الأولى منذ قسمتها السلطات إلى 3 أسواق قبل أسبوع في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية. وارتفع مؤشر السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة، 0.9 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 في المئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 2.4 في المئة وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.7 في المئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع هبوط سهم الخليجية للاستثمارات العامة 9.8 في المئة. وتجري الشركة محادثات مع بنوك لإعادة هيكلة ديون وتسهيلات ائتمانية بعدما تخلفت عن سداد دين العام الماضي.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها تخطط لمناقشة مقترح لخفض رأس المال إلى 586 مليون درهم (159.5 مليون دولار) من 1.7 مليار درهم في اجتماع الجمعية العمومية أواخر هذا الشهر.