90% تغطية الاكتتاب في أسهم "الأولوية" لبنك الجزيرة

أعلن #بنك-الجزيرة عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المطروحة لزيادة رأس مال البنك، والتي بدأت قبل أسبوعين، واستمرت حتى يوم الأربعاء.

وقال البنك في بيان على موقع #تداول إنه تم الاكتتاب على (269,659,147) سهماً من الأسهم المطروحة الجديدة بقيمة إجمالية بلغت (2,696,591,470) ريال سعودي، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم 89.89% من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة، والبالغة (300,000,000) سهم.

وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب وهما شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية، أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب بها وكسور الأسهم البالغة (30,340,853) سوف تبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأربعاء، وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على عدد من المؤسسات الاستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء الأسهم التي لم يكتتب بها.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، سيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بالاكتتاب بها بسعر الطرح.

وقد قام "بنك الجزيرة" بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح.