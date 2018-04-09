إطلاق صندوق بنيان ريت في السعودية بـ1.6 مليار ريال

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" إطلاق صندوق " #بنيان_ريت"، بقيمة 1.628 مليار ريال.

وكشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن صدور الشروط والأحكام لصندوق بنيان ريت.

ويبلغ سعر الوحدة 10 ريالات، وعدد الوحدات المطروحة للجمهور 65.15 مليون وحدة، بقيمة 651.5 مليون ريال.

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في أصول عقاريــة داخل وخارج السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري، وتوزيع ما لا يقل عن 90%، من صافي أرباح الصندوق السنوية بشكل نصف سنوي وذلك في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من كل سنة ميلادية ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصول الصندوق فـي مشـاريع التطـوير العقارية شريطة:

1- ألا تقـل أصول الصـندوق المسـتثمرة فـي الأصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن 75%، مـن إجمـالي أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية مدققة.

2- ألا يستثمر الصـندوق أصوله في أراضٍ بيضاء.

3- ألا تزيد الاستثمارات في عقارات خارج المملكة عن 25%، من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك وفقا لآخر قوائم مالية مدققة.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 مارس الماضي المتضمن الموافقة على طلب "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" لطرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ریت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

لمزيد من المعلومات حول "صندوق بنيان" يرجى (الضغط هنا) للاطلاع على الشروط والأحكام.