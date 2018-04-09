سوق السعودية تتخطى 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ 2015

اخترق مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية حاجز 8000 نقطة، للمرة الأولى منذ جلسة 20 أغسطس 2015.



وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 0.40%، أو نحو 30 نقطة.



وللمرة الأولى في تاريخ سوق السعودية تم أمس إدراج #الديون_الحكومية #السعودية من السندات والصكوك والبالغ قيمتها 204 مليارات ريال لتضيف أدوات مالية جديدة تسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الاستثمارات في السوق.

وكانت "فوتسي راسل" قد أعلنت ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة في 28 مارس الماضي.

وقالت فوتسي راسل إنها اتخذت هذا القرار بعد استيفاء السوق السعودي لمتطلبات الانضمام، مشيرة إلى أن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزنا في المؤشر بالشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6 % في حال تم إدراج شركة أرامكو.من المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية، مع توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وستحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة 10 ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي.

وجاءت هذه الخطوة متماشية مع توقعات المسؤولين والمحللين بقرب ترقية سوق السعودية لقائمة #فوتسي للأسواق الناشئة.