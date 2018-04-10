الذهب يهبط مع تجدد الإقبال على المخاطرة

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليهبط بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء بخفض الرسوم الجمركية علي واردات سلع معينة مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وتعهد شي بانفتاح أكبر لاقتصاد الصين وخفض الرسوم الجمركية على واردات من بينها السيارات. ودفعت تصريحاته لمكاسب للأسهم الأميركية في التعاملات الآجلة والدولار والأسهم الأسيوية.

وأضعف ذلك الإقبال على الذهب المقوم بالدولار وتنامي الإقبال على المخاطرة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1334.70 دولار للأونصة بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1338.12 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1337.80 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة 0.2% إلي 16.48 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 933.5 دولار للأونصة بعد أن كسب 2% في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة في نحو شهرين.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 933 دولارا للأونصة وكان قد صعد ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، وهى أعلى زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 يناير.