السعودية.. إصدار جديد لسندات دولارية بثلاث شرائح اليوم

ذكرت وكالة رويترز أن #السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار #سندات_سيادية جديدة مقومة بالدولار، بثلاث شرائح وبقيمة معيارية لا تقل عن 500 مليون دولار.

وجرى تكليف #بنوك_دولية كمنسقين للطرح والتسعير النهائي متوقع في وقت لاحق اليوم.

كما جرى تسعير شريحة السبع سنوات عند 170 نقطة أساس فوق #السندات_الأميركية، وشريحة الـ 12 سنة عند 200 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وشريحة الـ 31 سنة عند 235 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.

وكان فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة #المالية_السعودية قال إن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام، لكنها تدرس أيضاً بيع أدوات دين بعملات أخرى على الأجل الطويل.

وقال السيف في تصريحات الأحد الماضي: "على الأقل للعام 2018، لن ننحرف عن مسار الإصدارات بالدولار والعملة المحلية"، متوقعاً أن يصبح منحنى العائد بالدولار أكثر استقراراً هذا العام. وتابع: "الإصدار بعملات أخرى ليس حاليا جزءاً من خطتنا، لكنه بالقطع جزء من استراتيجيتنا".

وبدأت السعودية إصدار سندات سيادية في الخارج في 2016، حينما باعت سندات في صفقة ضخمة بلغت 17.5 مليار دولار، بهدف تغطية عجز كبير في الميزانية الحكومية ناجم عن هبوط أسعار النفط، ولتصبح بعد ذلك مباشرة أحد أكبر مصدري #السندات بين الأسواق الناشئة في العالم.