سياسة أردوغان المالية تعمق المخاوف من تهاوي الليرة

هبطت #الليرة_التركية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار، لتزيد من خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 6.5%.

وفي تطور جديد تعهد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان بخفض أسعار الفائدة، ما زاد مخاوف السوق بشأن السياسة المالية والتضخم.

وأقر الرئيس التركي حزمة من التحفيزات الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية. ومع توجه أردوغان لخفض أسعار الفائدة يبقى معدل التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 14 عاماً.

وسجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد في خمسة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن التضخم والسياسة النقدية ووسط موجة مبيعات في الروبل الروسي.

وأمام العملة الأميركية لامست العملة التركية أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.1394 ليرة للدولار، بينما هوت إلى مستوى قياسي منخفض مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 5.1166 ليرة لليورو.

والليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى مستويات قياسية منخفضة على مدى جلسات التداول الأربع السابقة.

وفي بورصة إسطنبول هبط المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.5% إلى 110330 نقطة بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش.