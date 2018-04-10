"الاثنين الأسود" يخيم على روسيا وخسائر بالمليارات

تراجع #الروبل الروسي، خلال ساعات، إلى أدنى مستويات له في 2018، إلى جانب تسجيل مؤشرات البورصات الرئيسية في #موسكو تراجعاً حاداً وهبوط أسهم عدد كبير من الشركات الروسية العملاقة.

وذهب بعض المحللين إلى تسمية يوم أمس بالاثنين "الأسود"، إذ تخطت الخسائر التي مني بها كبار الأغنياء الروس مستوى 11 مليار دولار.

وهذه التراجعات الحادة تأتي نتيجة إعلان الولايات المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، عن عقوبات جديدة شملت 38 شخصية روسية اعتبارية، سبع منهم من كبار أغنياء روسيا، وأربع عشرة شركة يملكونها، وسبعة عشر مسؤولا، وذلك لاتهامهم بلعب دور رئيسي في السلوك الروسي غير المسؤول في العالم بأجمعه.