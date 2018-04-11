الدولار قرب أقل سعر بأسبوعين مع ترقب بيانات التضخم

استقر #الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء، مع انحسار مخاوف#الحرب_التجارية بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأميركي المهمة، لاستقاء اتجاه الدولار في المدى القريب.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 89.472، مقترباً من مستواه شديد الانخفاض 89.251 المسجل في 28 مارس.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد أمس الثلاثاء بمزيد من تحرير الاقتصاد، وخفض رسوم الاستيراد على منتجات من بينها السيارات.

وخففت تصريحات شي المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وجددت الشهية للمخاطرة بين المستثمرين في العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية والأسواق الناشئة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2383 دولار مسجلا أقوى مستوياته منذ 28 مارس.

وواصل الروبل الروسي هبوطه اليوم منخفضاً بأكثر من 1% مقابل الدولار، لتصل خسائر الأسبوع الحالي إلى حوالي 12% في ظل موجة جديدة من العقوبات الأميركية.