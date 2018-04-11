السعودية تستقطب 50 مليار دولار من ثالث إصدارها الدولي

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار #السندات_السعودية_الدولية أن المملكة بصدد جمع 11 مليار دولار على ثلاث شرائح، ضمن رابع إصدار لها من السندات السيادية الدولية.

وحددت #السعودية حجم الشريحة الأولى من السندات لأجل 7 سنوات عند 4.5 مليار دولار، بسعر 140 نقطة أساس فوق #سندات_الخزانة_الأميركية.

وحجم الشريحة الثانية لأجل 12 عاماً عند 3 مليارات دولار، بسعر 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

أما الشريحة الثالثة فقيمتها 3.5 مليار دولار لأجل 31 عاماً، بسعر 210 نقاط فوق السندات الأميركية.

وبلغت أوامر الاكتتاب في السندات أكثر من 50 مليار دولار يوم الثلاثاء.