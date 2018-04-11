صفقة سوديك – مدينة نصر تقفز بمؤشرات البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية، بدعم الإعلان عن الصفقة المرتقبة بين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وفيما لم تصدر الشركتان أي بيانات سوى ما تسلمته إدارة البورصة المصرية، رفضت مصادر خاصة بالشركتين الإدلاء بأي معلومات حول تفاصيل الصفقة التي من المقرر أن تصدر المجموعة المالية "هيرميس" بيانات بشأنها خلال الساعات المقبلة.

وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية قد أعلنت ترحيبها بالدخول في مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشأن الاندماج أو الاستحواذ.

وقالت الشركة إن موافقتها على الدخول في مفاوضات مبدئية من شأنه ضمان توسع الأعمال وتعظيم العائد لصالح مساهمي الشركتين.

وفي المقابل، أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تعيين المجموعة المالية "هيرميس المالية القابضة" كمستشار مالي لها في الصفقة المزمعة مع "سوديك"، وتعيين مكتب زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني في الصفقة المرتقبة.

مكاسب قوية

وأوضحت أن مجلس الإدارة ناقش مقترح التعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، إما بالدمج أو الاستحواذ. مشيرة إلى أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة واللجنة المالية للمجلس، في مراسلة سوديك، والتفاوض والتعاقد مع المستشارين أعلاه، بهدف إعداد الدراسات النافية للجهالة ودراسة القيمة العادلة للشركتين طرفي الصفقة.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، ربحت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نحو 8.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.87% بعدما سجل مستوى 993.4 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08 رابحاً نحو 359 نقطة بعدما سجل مستوى 18056 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.2% إلى مستوى 869 نقطة. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.03% إلى مستوى 2259 نقطة.

وتوقعت مجموعة "بلتون" المالية القابضة، في مذكرة بحثية، أن اندماج مدينة نصر للإسكان والتعمير وسوديك هو اندماج مثالي لأن الشركتين تكمل الواحدة منهما الأخرى على عدة مستويات.

وأضافت أن الاندماج أو الاستحواذ المحتمل سيمزج الأراضي الواسعة المتبقية لدى شركة مدينة نصر البالغة نحو سبعة ملايين متر مربع، وقيمة العلامة التجارية لشركة "سوديك"، ليخلق الكيانان مساحة إجمالية من الأراضي المتبقية وغير المستغلة تصل إلى نحو 12 مليون متر مربع.

من هي شركة "سوديك"

تأسست شركة "سوديك" وهي ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر، في 1996 وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 1.37 مليار جنيه، موزعة على نحو 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.

وصعدت أرباح الشركة إلى 598.62 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر، مقابل أرباح بلغت 441.33 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت أسهم الشركة حتى منتصف تعاملات اليوم بنسبة 9.98% إلى مستوى 29.20 جنيه.

وفي المقابل، يبلغ رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان 997.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 997.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. وقفزت أرباح الشركة خلال 2017، بنسبة 21% لتبلغ 933.05 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 768.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت أسهم الشركة حتى منتصف تعاملات اليوم بنسبة 13.77% إلى مستوى 14.54 جنيه.