الذهب ينخفض من أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أميركي محتمل ضد سوريا دعمت المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1350.59 دولار للأونصة بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1354.10 دولار للأونصة.

ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأونصة في الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ 25 يناير قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأميركية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.

كما تلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المستمرة من تنامي التصعيد العسكري في سوريا بجانب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الصين لن تتردد في الرد إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مؤكدة أن تعهد الرئيس شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا للولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية إلى 16.66 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.20 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 959 دولارا للأونصة.

وكان البلاديوم ارتفع ما يزيد على 6% هذا الأسبوع بدعم من المخاوف من تأثر إمدادات روسيا، أكبر منتج للمعدن، سلبا بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.