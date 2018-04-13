الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل الدولار

صعد الجنيه الإسترليني إلى مستوى مرتفع جديد في عشرة أسابيع مقابل الدولار اليوم الجمعة وخرج من نطاق تداول ظل فيه ستة أشهر مقابل اليورو، مما شجع المستثمرين على عدم التخارج من مراكز الشراء في العملة الأوروبية.



ومقابل اليورو، كان الجنيه الإسترليني محصورا في نطاق بين 86.5 بنس و90 بنسا لليورو لمدة ستة أشهر تقريبا، لكن اللهجة الحذرة التي اتسم بها محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وتعزز التوقعات بزيادة بنك انجلترا المركزي لأسعار الفائدة في مايو أيار دفعا العملة البريطانية إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.



ومقابل اليورو، ارتفع الإسترليني 0.4% إلى 86.32 بنس لليورو وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو أيار 2017. وعلى أساس أسبوعي يتجه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسبه منذ الأول من ديسمبر.



وصعدت العملة البريطانية مقابل الدولار صوب مستوى مرتفع جديد منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لتزيد 0.4% إلى 1.4296 دولار. وفي أواخر يناير 2018 بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى منذ الاستفتاء الذي أُجري في 2016 عند 1.4346 دولار.