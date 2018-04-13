سوق مصر عند مستويات تاريخية.. كم ربحت الأسهم في أسبوع؟

خيّم الارتفاع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الجاري، والذي اقتصر على 3 جلسات، بسبب عطلة عيد القيامة وشم النسيم يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وشهدت جلسات الأسبوع تسجيل قمم تاريخية، بعدما تمكن المؤشر الرئيسي من اختبار مستوى 18 ألف نقطة، لكنه لم يتمكن من اختراقه خلال جلسات الأسبوع الجاري بعدما هوى مرة أخرى إلى أدنى هذا المستوى، كما يواصل رأس المال السوقي زحفه صوب التريليون جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.46% رابحاً نحو 4.51 مليار جنيه بعدما وصل مستوى 977.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 973.09 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% بعدما أضاف نحو 205 نقاط مرتفعاً من مستوى 17410 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 17615 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 975.5 مليون سهم، بقيمة 4.8 مليار جنيه.

وللأسبوع الثاني على التوالي، هبط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.09% عند مستوى 86.88 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 242.3 مليون جنيه، وبحجم تداولات 2.7 مليون سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.23% خلال تداولات الأسبوع، مضيفاً نحو نقطتين فقط بعدما صعد من مستوى 865 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 867 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وقفز استقر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.07% مضيفاً نحو 24 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2238 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2262 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي بلغ نحو 835.1 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 522.8 مليون جنيه و312.3 مليون جنيه على التوالي.

